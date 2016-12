Radiorrrama 11/23/16: Bessie Mae Mucho in Paul 's huaraches

Radiorrrama with Bessie Mae Mucho Wednesday 11/23/16 2-4pm

Cachao López “Africa Suite” from Master Sessions Vol II (1995) on CineSon



Renato Braz, Paul Winter, Paul McCandless “Angola (Bonus Track)” from Saudade (2015) on Earth Music

Susana Baca “De los Amores” from Eco de Sombras (2000) on Luaka Bop

Roberto Fonseca “Contradanza Del Espíritu” from ABUC (2016) on Impulse/Verve

Bonga (Barcelo de Corvalho) “Mona Ki N'Gui Xica (The Daughter That I Leave Behind)” from Telling Stories to the Sea-Afropoea 3 (1995) on Luaka Bop

Michel Camilo & Tomatito “Oblivion” from Spain Forever (2016) on Verve New

Chano Dominguez,Eddie GomezJack DeJohnette,Luisito Quintero “Spantango” from Miles Español - New Sketches of Spain (2011) on eOne



Lakou Mizik “Zao Pile Tè” from Wa Di Yo (2016) on Cumbancha

Tabou Combo “Tu As Vole'” from Sans Limites (2000) on Antilles Mizik

Dizzy Gillespie Funky Lowlife Remix “Manteca” from Verve Remixed 2 (2011) on Verve

Nortec Collective “Tengo la Voz” from A Rough Guide to World Music Box Set (2011) on World Music Network

Columbiafrica “Jaloux jaloux” from Voodoo Love (2007) on Columbiafrica



Terceto Kali “Ratones Ciegos (Tangos)” from Terceto Kali (2016) on Terceto Kali

Sarah Vaughn Gotan Project Remix “Whatever Lola Wants ( Lola Gets)” from Verve Remixed 2 (2011) on Verve

Nano Stern “Dando Vueltas” from Mil 500 Vueltas (2015) on self produced



Michael Spiro, Wayne Wallace & La Orquesta Sinfonietta “Stardust (El Encanto)” from Canto América (2016) on Patois